Blitz e trattative | il terzo voto per il Colle

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Blitz trattative

LeQuella di oggi sarà una giornata molto accesa: i leader dei partiti proseguiranno nel lavoro di ricerca di una mediazione in grado di evitare la deflagrazione del governo. " Spero che ...La giornata, come da copione, scorre via trae tatticismi. È suggellata da un'altra fumata nera durante il secondo scrutinio, ma gli ...con il quorum a 505 - Salvini possa tentare il. ...I partiti tentano la mediazione, ma l'incontro tra delegazioni rischia di saltare. Nel centrodestra sale la tentazione per la carta Casellati. Parte la terza votazione sul Quirinale ..."Toro, blitz Ricci" titola Corriere Torino sul giornale di oggi. E potrebbe essere una trattativa lampo: "I granata sono piombati a sorpresa sul centrocampista dell'Empoli: ...