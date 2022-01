"Basta con lo stallo sul Quirinale". E FdI vota Crosetto (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Il partito di Giorgia Meloni oggi vota Guido Crosetto per il Colle: "Stop a questo balletto surreale delle schede bianche. Il Parlamento sta dando un'immagine incomprensibile agli italiani" Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Il partito di Giorgia Meloni oggiGuidoper il Colle: "Stop a questo balletto surreale delle schede bianche. Il Parlamento sta dando un'immagine incomprensibile agli italiani"

Advertising

matteorenzi : Prima votazione per il Presidente della Repubblica. Avverto la grande responsabilità e lancio un appello. Basta con… - stebellentani : Posizione unamime delle Regioni: superare l’emergenza e normalizzare. Basta colori, niente quarantene ma solo sorve… - ItaliaViva : Basta con le chiacchiere: è il momento di fare una scelta nell’interesse degli italiani, non dei singoli. Come abbi… - sciurti1127 : Ma basta con la storia delle battute, anche Jessica non ci è rimasta male per la battuta in sé, ma perché l'ha fatt… - cride_mar : @annadl52 Lui sta giocando e per me va bene così. Però uccidete l'# con Jessica e basta aerei su di loro. Soldi but… -