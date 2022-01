Australian Open, si infrange il sogno di due italiani in semifinale: Sinner sconfitto (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Nulla da fare per l’altoatesino Nulla da fare per Jannik Sinner. Si infrange così il sogno di vedere due italiani in semifinale agli Australian Open. Matteo Berrettini, con il successo di ieri, 25 gennaio, contro Monfils ha infatti centrato il traguardo diventando il primo italiano di sempre in semi agli Open d’Australia. Jannik Sinner si è schiantato contro il muro greco. Troppo forte oggi il numero 4 al Mondo Stefanos Tsitsipas che ha battuto l’italiano per 6-3 6-4 6-2. Lucida così nel post partita l’analisi di Sinner: “Questa sconfitta mi fa capire quanto manca dai migliori. Avrei potuto fare tante cose meglio, dal servizio alla risposta. Devo migliorare in generale. Questo sarà il mio obiettivo stagionale. Devo ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Nulla da fare per l’altoatesino Nulla da fare per Jannik. Sicosì ildi vedere dueinagli. Matteo Berrettini, con il successo di ieri, 25 gennaio, contro Monfils ha infatti centrato il traguardo diventando il primo italiano di sempre in semi aglid’Australia. Janniksi è schiantato contro il muro greco. Troppo forte oggi il numero 4 al Mondo Stefanos Tsitsipas che ha battuto l’italiano per 6-3 6-4 6-2. Lucida così nel post partita l’analisi di: “Questa sconfitta mi fa capire quanto manca dai migliori. Avrei potuto fare tante cose meglio, dal servizio alla risposta. Devo migliorare in generale. Questo sarà il mio obiettivo stagionale. Devo ...

