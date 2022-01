Amici | salta tutto | puntata a rischio | possibile focolaio nella scuola I dettagli

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Brutta sorpresa per tutti gli appassionati del talent di Maria De Filippi. La nuovadiè in forse, a causa di una positività preoccupante. Ecco cosa sta accadendo.… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

- carlo234556 : @domeniconaso Ma è vero che amici salta perché alcuni ragazzi sono positivi ?

A renderlo noto è il sito Quello che tutti vogliono sapere , sempre informato sulle registrazioni e con le anticipazioni di21 . In un primo momento sui social si è diffusa un'indiscrezione poi ...Queste immagini lo mostrano mentre gioca con i ragazzi,, si dimena, come se fosse uno di loro,... Il complesso rituale delle tarantate, che coinvolge una pletora di parenti,, vicini, è il ...La registrazione della puntata è stata annullata: su Twitter si vocifera di alcuni casi di Covid tra i ballerini professionisti ...Le indiscrezioni del Web dopo che la registrazione prevista per oggi, 26 gennaio 2022, è stata annullata: cosa si sa ...