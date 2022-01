AMBURGO | “PANDEMIA DEI NON VACCINATI” E REGOLE OPPRESSIVE PER I NO-VAX COLPA DI UN ERRORE DEL SOFTWARE SECONDO IL MINISTRO DELLA SALUTE TEDESCO (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Un problema tecnico di un SOFTWARE ha creato la “PANDEMIA dei non VACCINATI”. Dopo mesi di demonizzazione dei non VACCINATI nella seconda città più grande DELLA Germania, AMBURGO, il MINISTRO DELLA SALUTE Karl Lauterbach è giunto a questa conclusione. Nel novembre 2021, molte testate hanno riferito del crescente “numero di infetti” DELLA città, che è passato … AMBURGO “PANDEMIA DEI NON VACCINATI” E REGOLE OPPRESSIVE PER I NO-VAX COLPA DI UN ERRORE DEL SOFTWARE SECONDO IL MINISTRO DELLA SALUTE TEDESCO ... Leggi su databaseitalia (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Un problema tecnico di unha creato la “dei non”. Dopo mesi di demonizzazione dei nonnella seconda città più grandeGermania,, ilKarl Lauterbach è giunto a questa conclusione. Nel novembre 2021, molte testate hanno riferito del crescente “numero di infetti”città, che è passato …DEI NON” EPER I NO-VAXDI UNDELIL...

Advertising

FreeItaly2022 : RT @DatabaseItalia: AMBURGO | “PANDEMIA DEI NON VACCINATI” E REGOLE OPPRESSIVE PER I NO-VAX COLPA DI UN ERRORE DEL SOFTWARE SECONDO IL MINI… - callmefree1 : AMBURGO | 'PANDEMIA DEI NON VACCINATI' E REGOLE OPPRESSIVE PER I NO-VAX COLPA DI UN ERRORE DEL SOFTWARE SECONDO IL… - pass_italia : AMBURGO | “PANDEMIA DEI NON VACCINATI” E REGOLE OPPRESSIVE PER I NO-VAX COLPA DI UN ERRORE DEL SOFTWARE SECONDO IL… - Antisatanismo1 : RT @DatabaseItalia: AMBURGO | “PANDEMIA DEI NON VACCINATI” E REGOLE OPPRESSIVE PER I NO-VAX COLPA DI UN ERRORE DEL SOFTWARE SECONDO IL MINI… - LB19712 : Non ci sono parole per definire questi fenomeni ... -