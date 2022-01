All’Everton l’allenatore lo scelgono i tifosi: scritte contro Pereira, vogliono Lampard (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Il nome dell’ex allenatore, centrocampista e capitano del Chelsea Frankie Lampard è stato scarabocchiato sul muro di Goodison Park, a Liverpool. Di notte, probabilmente. Fuori Pereira, dentro Lampard. Così c’è scritto. È il Telegraph a raccontare il messaggio della tifoseria verso i vertici dell’Everton, che nelle ultime ore hanno allacciato i contatti con Vitor Pereira. Il portoghese ex Fenerbahce – esonerato il mese scorso – pare il favorito per il dopo Benitez. Ma il suo nome non scalda affatto una piazza delusa da una proprietà che ha spende milioni e milioni di sterline ma che poi si trova a stazionare nei pressi della zona retrocessione. La crisi nervosa dei tifosi dell’Everton è sotto gli occhi di tutti. Certe volte assume tratti perfino tumultuosi. Ignorarla – secondo quanto scrive il ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Il nome dell’ex allenatore, centrocampista e capitano del Chelsea Frankieè stato scarabocchiato sul muro di Goodison Park, a Liverpool. Di notte, probabilmente. Fuori, dentro. Così c’è scritto. È il Telegraph a raccontare il messaggio della tifoseria verso i vertici dell’Everton, che nelle ultime ore hanno allacciato i contatti con Vitor. Il portoghese ex Fenerbahce – esonerato il mese scorso – pare il favorito per il dopo Benitez. Ma il suo nome non scalda affatto una piazza delusa da una proprietà che ha spende milioni e milioni di sterline ma che poi si trova a stazionare nei pressi della zona retrocessione. La crisi nervosa deidell’Everton è sotto gli occhi di tutti. Certe volte assume tratti perfino tumultuosi. Ignorarla – secondo quanto scrive il ...

