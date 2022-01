Toscana, protesta per 4 ore su una torre: solo così riesce a ottenere il Green pass per il figlio autistico (Di martedì 25 gennaio 2022) Si è dovuta arrampicare su una torre di pompaggio dell’acqua e rimanervi quattro ore per ottenere il rilascio del Green pass per il figlio autistico guarito dal Covid. solo così, dopo questa clamorosa forma di protesta, una donna del Grossetano è venuta a capo di una vicenda che andava avanti da 12 giorni e rispetto alla quale non riusciva ad avere riscontro, sebbene l’assenza del certificato verde comporti una gravissima compressione dei diritti. Una vicenda, quella del ritardo nel rilascio o nella riattivazione del Green pass, che accomuna molti italiani, ma che qui assume connotati ancora più problematici alla luce delle condizioni del ragazzo coinvolto. Quattro ore su una torre per ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 25 gennaio 2022) Si è dovuta arrampicare su unadi pompaggio dell’acqua e rimanervi quattro ore peril rilascio delper ilguarito dal Covid., dopo questa clamorosa forma di, una donna del Grossetano è venuta a capo di una vicenda che andava avanti da 12 giorni e rispetto alla quale non riusciva ad avere riscontro, sebbene l’assenza del certificato verde comporti una gravissima compressione dei diritti. Una vicenda, quella del ritardo nel rilascio o nella riattivazione del, che accomuna molti italiani, ma che qui assume connotati ancora più problematici alla luce delle condizioni del ragazzo coinvolto. Quattro ore su unaper ...

