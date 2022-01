Studente con miocardite post vaccino, può seguire in DAD da casa? Un genitore scrive alla nostra redazione (Di martedì 25 gennaio 2022) DAD didattica a distanza e DDI Didattica Digitale integrata: la ripresa delle lezioni dopo la pausa natalizia è stata complicata e le scuole vivono un momento di grande disagio legato ai numeri elevati di contagio tra gli studenti e il personale, nonchè per una burocrazia infinita che mina il rapporto scuola - famiglia e mette in difficoltà scuole, studenti e genitori. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 25 gennaio 2022) DAD didattica a distanza e DDI Didattica Digitale integrata: la ripresa delle lezioni dopo la pausa natalizia è stata complicata e le scuole vivono un momento di grande disagio legato ai numeri elevati di contagio tra gli studenti e il personale, nonchè per una burocrazia infinita che mina il rapporto scuola - famiglia e mette in difficoltà scuole, studenti e genitori. L'articolo .

Advertising

pietroraffa : Mi chiedo come sia possibile arrivare al primo giorno di voto in modalità 'situazionismo estremo'. Come uno student… - CarloVerdelli : Molti più di mille in un anno. Più uno: #LorenzoParelli studente, 18 anni, schiacciato da una putrella all’ultimo g… - sud_delmondo : RT @danieledv79: Non riuscite proprio a capire che il pcto non è tempo sottratto alla scuola, ma una componente della programmazione metten… - Piero43 : RT @erretti42: essere certificati da enti terzi che ne garsntiscano la qualità della formazione e sulle aziende V che devono rispettare par… - YoshiIrai : @Andrea44cssm @gbarbacetto Lei non sa nulla. Pensa di sapere ma il prigioniero di se stesso. Ho letto e compreso. U… -