Stadia PRO: i giochi di Febbraio (Di martedì 25 gennaio 2022) Nella rubrica bisettimanale ufficiale di Stadia uscita da pochi minuti sono stati presentati i giochi di Febbraio per gli abbonati a Stadia PRO. Il 1 Febbraio alle ore 9.00 gli abbonati a Stadia PRO potranno riscattare gratuitamente Cosmic Star Heroine, Nanotale, Merek’s Market, Phogs e One Hand Clapping. Ma non è tutto, lo stesso giorno alle ore 18.00 su Stadia usciranno Life is Strange Remastered e Life is Strange: Before The Storm, anch’essi riscattabili gratuitamente con Stadia PRO. Gli amanti delle avventure grafiche troveranno quindi nel mese di Febbraio due perle che meritano senza dubbio di essere giocate. Di seguito vi mostriamo il trailer con la comparazione grafica fra la versione originale e quella rimasterizzata che ... Leggi su g-stadia (Di martedì 25 gennaio 2022) Nella rubrica bisettimanale ufficiale diuscita da pochi minuti sono stati presentati idiper gli abbonati aPRO. Il 1alle ore 9.00 gli abbonati aPRO potranno riscattare gratuitamente Cosmic Star Heroine, Nanotale, Merek’s Market, Phogs e One Hand Clapping. Ma non è tutto, lo stesso giorno alle ore 18.00 suusciranno Life is Strange Remastered e Life is Strange: Before The Storm, anch’essi riscattabili gratuitamente conPRO. Gli amanti delle avventure grafiche troveranno quindi nel mese didue perle che meritano senza dubbio di essere giocate. Di seguito vi mostriamo il trailer con la comparazione grafica fra la versione originale e quella rimasterizzata che ...

Advertising

infoitscienza : Stadia PRO: i giochi di Febbraio - GStadiaIT : Stadia PRO: i giochi di Febbraio - GamingTalker : Google Stadia Pro, annunciati i giochi gratis di febbraio 2022: ci sono Life is Strange e Life is Strange Before Th… -