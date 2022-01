Se vi ricordate di Francesco Bertoli ad Amici19 oggi faticherete a riconoscerlo!

Leggi su altranotizia

(Di martedì 25 gennaio 2022) Il giovane cantante dall’aspetto angelico che ha partecipato come allievo alla scuola di Amici di Maria De Filippi nel 2019è completamente cambiato. Scopriamo com’è diventato. La trasformazione è incredibile.-AltranotiziaImpossibile dimenticare, l’allievo che ha partecipato ad Amici 19 come cantante della squadra di Anna Pettinelli, ma sapete com’è diventato? Guardate la foto, farete fatica a riconoscerlo., ecco com’è diventato dopo Amici 19, classe 96, ha sempre avuto una passione irrefrenabile per il canto che ha coltivato fin da quando era solo un ragazzino. Poi ha ...