Sci alpino | Coppa Europa 2022 | James Crawford fa sua la prima discesa di Saalbach | 12° Guglielmo Bosca

(Di martedì 25 gennaio 2022)si è aggiudicato ladi(Austria) valevole per ladi scimaschile 2021-. La gara, che si sarebbe dovuta disputare domani, ha visto il successo del canadese con il tempo di 1:23.28, con distacchi davvero risicatissimi. I primi 10, dopotutto, sono raccolti in appena 4 decimi. Seconda posizione per lo svizzero Yannick Chabloz con un margine di appena un centesimo, mentre completa il podio un altro canadese, Jeffrey Read a soli 6! Quarta posizione per l’austriaco Christoph Krenn a 20 centesimi, a pari merito con un altro canadese, Cameron Alexander. Sesta posizione per Urs Kryenbuehl a 51, quindi settimo lo spagnolo Adur Etxezarreta a 32, ottavo lo svizzero Lars Roesti a 33, nono ...

11.56: Per il momento è tutto, appuntamento alle 13.30 per la seconda manche del Gigante di Kronplatz 11.55: Questa la classifica al termine della prima manche: 1 VLHOVA Petra SVK 59.98 2 HECTOR Sara ...La nativa di Borgo San Dalmazzo ha tagliato il traguardo con 61 centesimi di distacco da Vlhova, accumulati quasi tutti nella parte alta. Alle sue spalle la polacca Maryna Gasienica - Daniel quinta a ...James Crawford si è aggiudicato la prima discesa di Saalbach (Austria) valevole per la Coppa Europa di sci alpino maschile 2021-2022. La gara, che si sarebbe dovuta disputare domani, ha visto il succe ...