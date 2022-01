Samsung | adesso le carte sono più protette con il nuovo circuito integrato

Leggi su optimagazine

(Di martedì 25 gennaio 2022)Electronics, leader mondiale nella tecnologia avanzata dei semiconduttori, ha presentato oggi, martedì 25 gennaio, il suoper la sicurezza delle impronte digitali che si chiama S3B512C. La nuova funzionalità è certificata EMVCo e Common Criteria Evaluation Assurance Level (CC EAL) 6+, perfettamente in linea con le più recenti BEPS (Biometric Evaluation Plan Summary) di Mastercard per ledi pagamento biometriche. Come ha affermato Kenny Han, vice president of System LSI Marketing diElectronics, la nuova soluzione di sicurezza combina un sensore di impronte digitali Secure Element e Secure Processor in un unico chip, con funzionalità di sicurezza avanzate abilitate dall’algoritmo di autenticazione delle impronte digitali. Il ...