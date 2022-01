Quirinale | il centrodestra presenta i papabili in conferenza | Moratti | Pera | Casellati e Nordio No a Frattini e Casini Plenum torna a 1009

Advertising

LiciaRonzulli : Splende il sole sul Palazzo del #Quirinale alle mie spalle, inizia la settimana decisiva! L'elezione del Presidente… - LegaSalvini : #QUIRINALE, #SALVINI: “PENSIAMO A DONNE E UOMINI DI ALTO PROFILO, DA SINISTRA BASTA VETI” “Dopo la straordinaria g… - lorepregliasco : Secondo l'AGI nel pomeriggio il centrodestra terrà una conferenza stampa per presentare la rosa di nomi. Dovrebbe c… - lifestyleblogit : Quirinale 2022, oggi vertice centrodestra: ecco nomi per Colle - - fasbej : ???? Questa dovrebbe essere la lista dei candidati al #Quirinale proposta dal centrodestra ?? Marcello #Pera ???? Let… -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale centrodestra

Sollecitando una rapida decisione" per il, il segretario Enrico Letta domanda espressamente ala evitare di dividere il parlamento", trovando un accordo e una larga ......27 Ilpresenterà in conferenza stampa i suoi candidati Il, apprende l'AGI, nel pomeriggio terrà una conferenza stampa per presentare la rosa di nomi per il. La ...(Agenzia Vista) Roma, 25 gennaio 2022 'Oggi alla Camera la secondo giornata di votazione per il Presidente della Repubblica. Come Questore anziano ...Altra mattinata di incontri, in vista della seconda votazione a Montecitorio per l’elezione del Presidente della Repubblica, dopo la fumata nera di ieri, in cui si sono contate 672 schede bianche. Ta ...