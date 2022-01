Promobot cerca volto per i suoi robot del futuro

(Di martedì 25 gennaio 2022) Duecentomila dollari in cambio della cessione dei diritti sul proprio. La, un’azienda specializzata in innovazioneica e servizi informatici, stando unper idel. Ed è disposta a pagare un bel prezzo. Robo-C della, un bot umanoide, che può manifestare l’aspetto di una persona vera. Da questo prototipo l’azienda vorrebbe creare un androide ancora più umano… () – curiosauro.itDare il proprioa un… conviene Cedereste il vostroa un? L’idea forse vi appare un pochino inquietante. Allora mettiamola così: cedereste il vostroa un ...

Ultime Notizie dalla rete : Promobot cerca

Tecno Android

Le facce reali che più piaceranno ai tecnici difiniranno sui loro automi che presteranno ... non è sempre possibile ottenere una somiglianza reale, e per questo l'aziendaveri volti ...Le facce reali che più piaceranno ai tecnici difiniranno sui loro automi che presteranno ... non è sempre possibile ottenere una somiglianza reale, e per questo l'aziendaveri volti ...