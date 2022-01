Pomeriggio 5, scontro tra Barbara D’Urso e Paolo Brosio: “Non invitarmi più!”. Ecco cosa è accaduto in diretta (Di martedì 25 gennaio 2022) “Teniamo bassi i toni”, avevano esordito Barbara D’Urso introducendo la parte della puntata di Pomeriggio 5 dedicata, ieri 24 gennaio, ai No Vax. Tra gli ospiti anche Paolo Brosio, contrario ai vaccini, il quale ha cercato di difendere la propria posizione, scontrandosi con la conduttrice. Il giornalista e scrittore 65enne si è infuriato dicendo: “Non voglio più venire, non è giusto. Non invitarmi più allora“. Quindi la conduttrice ha replicato: “Scusami, a me non va di discutere in diretta perché non è il mio stile. Non mi dici ‘sennò non mi inviti più’. Io da padrona di casa invito per favore ad avere un tono meno urlato e a consentire anche agli altri di intervenire”. Tutto qui? Assolutamente no. Poco dopo un nuovo scontro e allora ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 25 gennaio 2022) “Teniamo bassi i toni”, avevano esorditointroducendo la parte della puntata di5 dedicata, ieri 24 gennaio, ai No Vax. Tra gli ospiti anche, contrario ai vaccini, il quale ha cercato di difendere la propria posizione, scontrandosi con la conduttrice. Il giornalista e scrittore 65enne si è infuriato dicendo: “Non voglio più venire, non è giusto. Nonpiù allora“. Quindi la conduttrice ha replicato: “Scusami, a me non va di discutere inperché non è il mio stile. Non mi dici ‘sennò non mi inviti più’. Io da padrona di casa invito per favore ad avere un tono meno urlato e a consentire anche agli altri di intervenire”. Tutto qui? Assolutamente no. Poco dopo un nuovoe allora ...

