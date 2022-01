Olimpiadi invernali 2022, il calendario delle gare di sci alpino (Di martedì 25 gennaio 2022) Le Olimpiadi invernali 2022 di Pechino si svolgeranno dal 4 al 20 febbraio. Due settimane ricche di eventi attendono gli appassionati sportivi, che assisteranno a ben 109 gare da medaglie di 15 discipline diverse. E tra queste non poteva mancare ovviamente lo sci alpino, tra tutti forse lo sport invernale più famoso in Italia. Merito soprattutto dei tanti atleti azzurri che hanno fatto la storia di questo sport, dal leggendario Alberto Tomba alla fuoriclasse Deborah Compagnoni. Oggi lo sci azzurro si immedesima nei volti di Sofia Goggia e Dominik Paris, i due sciatori più vincenti da qualche anno a questa parte. Prima dell’infortunio patito in occasione del Super G disputato a Cortina d’Ampezzo nel penultimo fine settimana di gennaio, i tifosi italiani riponevano grandi aspettative nella sciatrice ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 25 gennaio 2022) Ledi Pechino si svolgeranno dal 4 al 20 febbraio. Due settimane ricche di eventi attendono gli appassionati sportivi, che assisteranno a ben 109da medaglie di 15 discipline diverse. E tra queste non poteva mancare ovviamente lo sci, tra tutti forse lo sport invernale più famoso in Italia. Merito soprattutto dei tanti atleti azzurri che hanno fatto la storia di questo sport, dal leggendario Alberto Tomba alla fuoriclasse Deborah Compagnoni. Oggi lo sci azzurro si immedesima nei volti di Sofia Goggia e Dominik Paris, i due sciatori più vincenti da qualche anno a questa parte. Prima dell’infortunio patito in occasione del Super G disputato a Cortina d’Ampezzo nel penultimo fine settimana di gennaio, i tifosi italiani riponevano grandi aspettative nella sciatrice ...

