Novak Djokovic torna a giocare! Appuntamento tra un mese a Dubai, ci sarà anche Jannik Sinner (Di martedì 25 gennaio 2022) Novak Djokovic si è iscritto al torneo ATP 500 di Dubai, in programma dal 21 al 26 febbraio sul cemento della capitale degli Emirati Arabi Uniti. Il tennista serbo è presente nella starting list del torneo che andrà in scena tra poco meno di un mese. Si tratterà della competizione del rientro per il numero 1 al mondo, dopo l’espulsione dall’Australia che gli ha impedito di giocare gli Australian Open. Il vincitore di venti Slam sarà la testa di serie numero 1 del tabellone e il parterre si preannuncia decisamente di spessore, visto che sono annunciati anche il russo Andrey Rublev, il canadese Felix Auger-Aliassime e il nostro Jannik Sinner, ovvero altri tre top-10 del ranking ATP. In Medio Oriente dovremmo vedere all’opera anche il ... Leggi su oasport (Di martedì 25 gennaio 2022)si è iscritto al torneo ATP 500 di, in programma dal 21 al 26 febbraio sul cemento della capitale degli Emirati Arabi Uniti. Il tennista serbo è presente nella starting list del torneo che andrà in scena tra poco meno di un. Si tratterà della competizione del rientro per il numero 1 al mondo, dopo l’espulsione dall’Australia che gli ha impedito di giocare gli Australian Open. Il vincitore di venti Slamla testa di serie numero 1 del tabellone e il parterre si preannuncia decisamente di spessore, visto che sono annunciatiil russo Andrey Rublev, il canadese Felix Auger-Aliassime e il nostro, ovvero altri tre top-10 del ranking ATP. In Medio Oriente dovremmo vedere all’operail ...

