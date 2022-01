Morto il ragazzo di 12 anni, colpito da un infarto mentre correva: era la sua prima gara (Di martedì 25 gennaio 2022) E' deceduto il ragazzo di 12 anni , atleta della Fiamme Oro Padova, colpito domenica scorsa da un infarto durante le fasi finali di una corsa campestre, nel trevigiano. Era la sua prima gara in ... Leggi su leggo (Di martedì 25 gennaio 2022) E' deceduto ildi 12, atleta della Fiamme Oro Padova,domenica scorsa da undurante le fasi finali di una corsa campestre, nel trevigiano. Era la suain ...

Advertising

repubblica : No Vax, morto di Covid un ragazzo di Terracina: aveva 27 anni. Ha cercato di rifiutare anche le cure [di Clemente P… - pirex70 : RT @La_manina__: Ai fascisti che assaltavano la CGIL non hanno torto un capello. Agli studenti che manifestano per il ragazzo morto a Udine… - infoitinterno : E’ morto il ragazzo dodicenne colto da malore durante una corsa campestre - lostinsardegna : RT @La_manina__: Ai fascisti che assaltavano la CGIL non hanno torto un capello. Agli studenti che manifestano per il ragazzo morto a Udine… - cottonstars_ : RT @cremino01: Lo stesso massimo. Tre dosi, ha avuto il covid in forma asintomatica. E poi penso a quel ragazzo di 28 anni che ha rifiutat… -