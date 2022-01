Matteo Berrettini verso Rafael Nadal: “Sono pronto e più maturo. Lui migliora, io più consapevole ed esperto” (Di martedì 25 gennaio 2022) Matteo Berrettini prosegue la propria cavalcata agli Australian Open 2022. Il tennista italiano ha sconfitto Gael Monfils al termine di una battaglia campale e si è così guadagnato il diritto di tornare in campo tra tre giorni per fronteggiare lo spagnolo Rafael Nadal in semifinale. Il romano dovrà vedersela contro il fuoriclasse iberico, vincitore di venti Slam in carriera, e dovrà battere uno dei giocatori più forti della storia se vorrà accedere all’atto conclusivo del torneo. Il 25enne ha tutte le carte in regola per giocarsela alla pari col mancino di Manacor, oggi salvatosi al quinto set contro il canadese Denis Shapovalov. Matteo Berrettini perse la semifinale degli US Open 2019 contro Rafael Nadal, ma Sono passati più di due ... Leggi su oasport (Di martedì 25 gennaio 2022)prosegue la propria cavalcata agli Australian Open 2022. Il tennista italiano ha sconfitto Gael Monfils al termine di una battaglia campale e si è così guadagnato il diritto di tornare in campo tra tre giorni per fronteggiare lo spagnoloin semifinale. Il romano dovrà vedersela contro il fuoriclasse iberico, vincitore di venti Slam in carriera, e dovrà battere uno dei giocatori più forti della storia se vorrà accedere all’atto conclusivo del torneo. Il 25enne ha tutte le carte in regola per giocarsela alla pari col mancino di Manacor, oggi salvatosi al quinto set contro il canadese Denis Shapovalov.perse la semifinale degli US Open 2019 contro, mapassati più di due ...

