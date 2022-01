Masse di analfabeti e influencer della "scienza": così per difendere la salute l'abbiamo fatta a pezzi (Di martedì 25 gennaio 2022) Ora qualcuno comincia ad accorgersi di quanto sono amari i frutti dell'inseminazione pan-salutista con cui s' è preteso di preparare il terreno della battaglia contro il virus. L'idea sbagliatissima si fondava sul fraintendimento micidiale per cui le energie dell'azione politica dovessero essere impegnate sul fronte medico-sanitario. E il problema non era solo che in nome di quel fraintendimento era possibile sacrificare tutto, libertà essenziali, attività economiche, istruzione e perfino la messa: il problema era anche che il canone "prima la salute" avrebbe finito per far pagare un prezzo incalcolato proprio in termini di salute pubblica, salvo credere che suicidi, depressione, sbando sociale, scientifica produzione di Masse di analfabeti, ineducazione al lavoro, prolungata inibitoria delle relazioni ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 25 gennaio 2022) Ora qualcuno comincia ad accorgersi di quanto sono amari i frutti dell'inseminazione pan-salutista con cui s' è preteso di preparare il terrenobattaglia contro il virus. L'idea sbagliatissima si fondava sul fraintendimento micidiale per cui le energie dell'azione politica dovessero essere impegnate sul fronte medico-sanitario. E il problema non era solo che in nome di quel fraintendimento era possibile sacrificare tutto, libertà essenziali, attività economiche, istruzione e perfino la messa: il problema era anche che il canone "prima la" avrebbe finito per far pagare un prezzo incalcolato proprio in termini dipubblica, salvo credere che suicidi, depressione, sbando sociale, scientifica produzione didi, ineducazione al lavoro, prolungata inibitoria delle relazioni ...

Advertising

Sadachbia18 : RT @lucio22673283: Ci sono tanti laureati in relazioni internazionali che hanno portato i loro paesi in guerra e masse di analfabeti che li… - lucio22673283 : Ci sono tanti laureati in relazioni internazionali che hanno portato i loro paesi in guerra e masse di analfabeti che li hanno salvati. -

Ultime Notizie dalla rete : Masse analfabeti La pretesa obbedienza morale a un sistema immorale ... antiscientifici, terrapiattisti, anarchici, estremisti e analfabeti. (In meno di 60 anni, è ... Ipocrisia delle masse È di qualche settimana fa lo sconcertante articolo de La Repubblica che si pregiava ...

LA STORIA DELLA CULTURA POPOLARE IN ITALIA Quello fu il periodo dell'imperialismo e colonialismo ; si cercò di raggiungere le masse con un ... Si pensi che gli analfabeti venivano espulsi dalla vita quotidiana della nazione, ed erano costretti ...

Fabbrichiamo masse di analfabeti laureati Nicola Porro ... antiscientifici, terrapiattisti, anarchici, estremisti e. (In meno di 60 anni, è ... Ipocrisia delleÈ di qualche settimana fa lo sconcertante articolo de La Repubblica che si pregiava ...Quello fu il periodo dell'imperialismo e colonialismo ; si cercò di raggiungere lecon un ... Si pensi che glivenivano espulsi dalla vita quotidiana della nazione, ed erano costretti ...