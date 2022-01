LIVE Sci alpino, Slalom Schladming 2022 in DIRETTA: gran rimonta di Feller, Vinatzer fra i primi 15! Attesa per Razzoli (Di martedì 25 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.22 Tira i remi in barca Ritchie che non si prende rischi e vuole arrivare in fondo per prendere punti: 1?23 di ritardo, dietro anche a Manfred Moelgg. 21.21 Parte il sorprendente Ritchie, americano qualificatosi con il pettorale 44. 21.20 Secondo Kristoffersen a tre centesimi da Feller, appena davanti a Vinatzer che ora è terzo! 21.20 Parte Kristoffersen: vincitore quattro volte sulla Planai di Schladming. 21.19 Quarta piazza per Tommaso Sala! Altra buona prestazione per l’azzurro dopo il sesto posto di Kitzbuhel: soli 0?22 di ritardo da Feller. 21.19 Rimangono solo due centesimi di vantaggio prima dell’ultimo tratto a Sala! 21.18 PARTE TOMMASO SALA! L’azzurro cerca di andare al comando. 21.17 Inforcata per l’elvetico che aveva già sbagliato ... Leggi su oasport (Di martedì 25 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.22 Tira i remi in barca Ritchie che non si prende rischi e vuole arrivare in fondo per prendere punti: 1?23 di ritardo, dietro anche a Manfred Moelgg. 21.21 Parte il sorprendente Ritchie, americano qualificatosi con il pettorale 44. 21.20 Secondo Kristoffersen a tre centesimi da, appena davanti ache ora è terzo! 21.20 Parte Kristoffersen: vincitore quattro volte sulla Planai di. 21.19 Quarta piazza per Tommaso Sala! Altra buona prestazione per l’azzurro dopo il sesto posto di Kitzbuhel: soli 0?22 di ritardo da. 21.19 Rimangono solo due centesimi di vantaggio prima dell’ultimo tratto a Sala! 21.18 PARTE TOMMASO SALA! L’azzurro cerca di andare al comando. 21.17 Inforcata per l’elvetico che aveva già sbagliato ...

Advertising

Matt_Orlandi : DIRETTA LIVE Slalom speciale #Schladming 2022, sci alpino maschile: manche ore 17.45 / 20.45 @_SuperNews_… - infoitsport : LIVE Sci alpino, Gigante Kronplatz 2022 in DIRETTA: Sara Hector piazza il tris! Vlhova e Worley sul podio, quarta B… - sportli26181512 : Marcialonga 2022, tra i partecipanti anche un ex calciatore della Roma: Tutto pronto per la 49^ edizione della Marc… - SSportNetwork : #SuperSportLIVE #Sci #Kronplatz #Gigante Vince Sara #Hector davanti a #Vlhova e #Worley! Federica #Brignone ai piedi del podio! #live - zazoomblog : LIVE Sci alpino Gigante Kronplatz 2022 in DIRETTA: Bassino e Brignone vogliono la rimonta! - #alpino #Gigante… -