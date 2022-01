LIVE Marocco-Malawi, Coppa d’Africa 2022 in DIRETTA: En-Nesyri parte titolare! (Di martedì 25 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.30 Ecco le formazioni ufficiali: Marocco (4-4-2): Bounou; Hakimi, Aguerd, Saiss, Masina; Louza, Amrabat, Amallah, Boufal; El Kaabi, En-Nesyri. Malawi (4-4-2): Thomu; Sanudi, Chaziyz, Chembezi, Chirwa; Mhone, Banda, Idana, Madinga; Muyaba, Mhango 19.25 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale degli ottavi di finale della Coppa d’Africa Marocco-Malawi. Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Marocco-Malawi ottavi di Coppa d’Africa 2022, Marocco favorito per il passaggio del turno contro il ... Leggi su oasport (Di martedì 25 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.30 Ecco le formazioni ufficiali:(4-4-2): Bounou; Hakimi, Aguerd, Saiss, Masina; Louza, Amrabat, Amallah, Boufal; El Kaabi, En-(4-4-2): Thomu; Sanudi, Chaziyz, Chembezi, Chirwa; Mhone, Banda, Idana, Madinga; Muyaba, Mhango 19.25 Buonasera e benvenuti allatestuale degli ottavi di finale della. Buonasera e benvenuti allatestualeottavi difavorito per il passaggio del turno contro il ...

