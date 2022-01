La scuola resta osservata speciale

Advertising

robiotta : Etciù! CHI È STATO ??? CHI HA OSATO?… - DelgadoPress : RT @BlackOutTotale: Tagliamo la testa al toro. #Draghi resta Presidente del Consiglio, ma anche #PresidenteDellaRepubblica, e già che ci si… - Totonnix94 : - VesuvioLive : L’Italia non sarà più divisa a colori, resta solo la zona rossa: a lavoro per nuove regole su scuola e green pass - BlackOutTotale : Tagliamo la testa al toro. #Draghi resta Presidente del Consiglio, ma anche #PresidenteDellaRepubblica, e già che c… -

Ultime Notizie dalla rete : scuola resta

Adnkronos

Rimandato il tavolo previsto per oggi tra Stato e Regioni che chiedono di semplificare le troppe regole per lain grave difficoltà logistica tra quarantene, tamponi e didattica a distanzaE poi stavo finendo lae ho pensato: se ho intenzione di fare qualcosa di pazzo nella mia ... Non ciche fare i complimenti a questa coraggiosissima aviatrice da record! Source: https://...La scuola “sembra giudicare negativamente il merito della scelta”, fatta dai genitori di un liceale barese che hanno optato per la didattica a distanza, “di tutelare la salute del figlio in un periodo ...25 GEN - Norme più snelle, via il sistema a colori, eliminazione dal conteggio dei ricoveri dei ricoverati per altre patologie e semplificazione delle misure per le scuole. Dai presidenti di Regione r ...