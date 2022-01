Jundo presenta le novità di Febbraio

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 25 gennaio 2022) La piattaforma digitale italiana del fumettoper tutti i gusti: dai webtoon di Kuaikan Comics e Webtoon Canvas ai comics di Dark Horse Comics e gli Original dei giovani talenti italiani. Continuano 30 serie tra webtoon e Original con nuovi capitoli ogni settimana! Cosa dovremo aspettarci da? Otto lediche vanno ad aggiungersi agli oltre 80 titoli nel catalogo di casa, l’app dedicata ai webtoon e ai fumetti che ha debuttato ufficialmente a Lucca Comics & Games 2022, dove oltre are l’app al pubblico della fiera, ha lanciato le edizioni cartacee dei suoi primi 9 Original ad aver completato la pubblicazionedigitale: Memento, Kamikaze, My Little Antichrist, Il Cacciatore di Idee, Pandemonium235, ...