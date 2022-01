Italia, subito un forfait per Mancini: chiamati Ferrari e Okoli (Di martedì 25 gennaio 2022) Il Ct Mancini deve fare subito i conti con un forfait della sua lista di convocati: chiamati Ferrari e Okoli L’Italia è costretta subito ad un forfait. Giorgio Scalvini non sarà disponibile per lo stage e al suo posto il Ct Mancini ha chiamato Ferrari del Sassuolo e Okoli della Cremonese. Per Ferrari è un ritorno, mentre per il centrale di proprietà dell’Atalanta è la prima volta con la Nazionale maggiore azzurra. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 25 gennaio 2022) Il Ctdeve farei conti con undella sua lista di convocati:L’è costrettaad un. Giorgio Scalvini non sarà disponibile per lo stage e al suo posto il Ctha chiamatodel Sassuolo edella Cremonese. Perè un ritorno, mentre per il centrale di proprietà dell’Atalanta è la prima volta con la Nazionale maggiore azzurra. L'articolo proviene da Calcio News 24.

