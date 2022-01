Ingrid Alexandra di Norvegia è splendida con gli outfit rubati alla mamma (Di martedì 25 gennaio 2022) In occasione dei suoi 18 anni, la futura regina Ingrid Alexandra di Norvegia è andata a frugare nell’armadio della mamma, pescando due bellissimi abiti appartenenti alla principessa Mette-Marit. L’erede al trono si è affacciata all’età adulta e, per celebrare l’evento, è stata immortalata in alcuni scatti ufficiali al fianco del padre e del nonno – il Re Harald V di Norvegia e il Principe ereditario Haakon – con indosso degli outfit di grande eleganza. Il primo è un abito nero molto raffinato firmato Lanvin, caratterizzato da maniche corte, piccoli bottoni laterali, scollo rotondo e taglio asimmetrico. La stoffa semilucida crea un effetto glamour che si sposa perfettamente coni gioielli dorati sfoggiati dalla principessa. L’effetto finale è molto ... Leggi su diredonna (Di martedì 25 gennaio 2022) In occasione dei suoi 18 anni, la futura reginadiè andata a frugare nell’armadio della, pescando due bellissimi abiti appartenentiprincipessa Mette-Marit. L’erede al trono si è affacciata all’età adulta e, per celebrare l’evento, è stata immortalata in alcuni scatti ufficiali al fianco del padre e del nonno – il Re Harald V die il Principe ereditario Haakon – con indosso deglidi grande eleganza. Il primo è un abito nero molto raffinato firmato Lanvin, caratterizzato da maniche corte, piccoli bottoni laterali, scollo rotondo e taglio asimmetrico. La stoffa semilucida crea un effetto glamour che si sposa perfettamente coni gioielli dorati sfoggiati dprincipessa. L’effetto finale è molto ...

Advertising

VanityFairIt : La giovane reale, per gli scatti ufficiali diffusi in occasione dei suoi 18 anni, ha scelto di indossare due abiti… - andreastoolbox : Ingrid Alexandra di Norvegia indossa due abiti della mamma per gli scatti ufficiali da maggiorenne | Vanity Fair It… - zazoomblog : Ingrid Alexandra di Norvegia indossa due abiti della mamma per gli scatti ufficiali da maggiorenne - #Ingrid… - cristianwaters1 : RT @monarchico: La #principessa #Ingrid #Alessandra , #futura #regina di #Norvegia festeggia il suo 18° #compleanno #monarchy #monarchia #… - ItalyinNOR_ISL : @IOdonna, del gruppo @Corriere, ha dedicato ieri un lungo articolo al 18mo compleanno della principessa Ingrid Alex… -