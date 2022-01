Il presidente del Getafe a sorpresa: “Non sento il Napoli dall’anno scorso” (Di martedì 25 gennaio 2022) Angel Torres, presidente del Getafe, ha rilasciato alcune dichiarazione in diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal. Il patron del club iberico ha chiaramente parlato di Mathias Olivera e dell’interesse del Napoli nei suoi confronti. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione: Getafe’s Uruguayan defender Mathias Oliveira (C) gestures during the Spanish league football match between Getafe CF and Valencia CF at the Col. Alfonso Perez stadium in Getafe on February 8, 2020. (Photo by JAVIER SORIANO / AFP) (Photo by JAVIER SORIANO/AFP via Getty Images)“La trattativa con il Napoli per Oliveira al momento non c’è. Non sento il club azzurro dall’anno scorso. Il ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 25 gennaio 2022) Angel Torres,del, ha rilasciato alcune dichiarazione in diretta ai microfoni di Radio Kiss Kissnel corso di Radio Goal. Il patron del club iberico ha chiaramente parlato di Mathias Olivera e dell’interesse delnei suoi confronti. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:’s Uruguayan defender Mathias Oliveira (C) gestures during the Spanish league football match betweenCF and Valencia CF at the Col. Alfonso Perez stadium inon February 8, 2020. (Photo by JAVIER SORIANO / AFP) (Photo by JAVIER SORIANO/AFP via Getty Images)“La trattativa con ilper Oliveira al momento non c’è. Nonil club azzurro. Il ...

