Grande Fratello Vip | Sonia Bruganelli fa infuriare i fan di Jessica Selassié | ecco cosa è successo

(Di martedì 25 gennaio 2022) Il like dicontrofai fan della principessa etiope. Per loro alVip, nascerà una nuova love story con Barù.

Advertising

StefanoGuerrera : più di vent’anni di Grande Fratello e l’unico che ce l’ha fatta sul serio è Luca Argentero - SBartezzaghi : Oggi un fratello, grande, sulla Stampa. - NicolaPorro : ?? A #Ravenna controlli 'geolocalizzati' per la quarantena #Covid. Stento quasi a crederci (VIDEO)?? - Spettegulesss1 : RT @Li_on000: Debolissima per il reel del grande fratello con Aldo e Manuel #gfvip ???? - positanonews : #Copertina #CostumeSocietàCuriosità #Cronaca #Curiosità #Televisione Manuel Bortuzzo abbandona il “Grande Fratello… -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello

Nel corso dell'ultima puntata delVip , Sonia Bruganelli ha insinuato che a Barù piaccia molto Soleil Sorge , nonostante moltissimi fan sostengano che il gieffino sia interessato ad approfondire la conoscenza con ...... Eleonora Daniele commossa in studio Carolina Marconi è una showgirl e attrice venezuelana, conosciuta da tutti per aver partecipato alla quarta edizione del ''. Da un anno circa sta ...Sonia Bruganelli torna a pungere l'opinionista Adriana Volpe: ecco cosa è successo questa volta, i dettagli della vicenda ...Durante la puntata del 24 gennaio del GF vip, Delia Duran ha confessato in lacrime di amare ancora Alex Belli e voler salvare la loro storia.