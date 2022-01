“GF Vip”, tra Delia e Soleil scoppia la complicità: “Il rancore non mi appartiene” (Di martedì 25 gennaio 2022) Il triangolo tra Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge prosegue a suon di colpi di scena nella Casa del “Grande Fratello Vip”, ma anche fuori. I confronti della trentaseiesima puntata hanno avuto delle conseguenze per tutti i protagonisti, a partire dall’attore, che con un post sui social ha spiegato di voler fare un passo indietro per consentire a Delia di proseguire da sola nel suo percorso. Tra le due donne, invece, è scoppiata un’improvvisa complicità, fatta di dialogo, baci e abbracci. “Ci siamo avvicinate, ma questo non vuol dire che dimentico o perdono delle offese – spiega Soleil al conduttore Alfonso Signorini, annunciando di voler vivere il resto del reality con leggerezza – Io sono stanca di questa situazione, ho chiarito più volte il rapporto con Alex e ora devono ... Leggi su newscronaca.myblog (Di martedì 25 gennaio 2022) Il triangolo tra Alex Belli,Duran eSorge prosegue a suon di colpi di scena nella Casa del “Grande Fratello Vip”, ma anche fuori. I confronti della trentaseiesima puntata hanno avuto delle conseguenze per tutti i protagonisti, a partire dall’attore, che con un post sui social ha spiegato di voler fare un passo indietro per consentire adi proseguire da sola nel suo percorso. Tra le due donne, invece, èta un’improvvisa, fatta di dialogo, baci e abbracci. “Ci siamo avvicinate, ma questo non vuol dire che dimentico o perdono delle offese – spiegaal conduttore Alfonso Signorini, annunciando di voler vivere il resto del reality con leggerezza – Io sono stanca di questa situazione, ho chiarito più volte il rapporto con Alex e ora devono ...

