Francia, oltre mezzo milione di casi in 24 ore: i ricoverati per Covid sono più di trentamila. Ma dal 2 febbraio parte la revoca delle restrizioni (Di martedì 25 gennaio 2022) Nelle ultime 24 ore in Francia si sono contati oltre mezzo milione di nuovi casi di Covid-19: precisamente 501.635. sono quasi cinquantamila contagi in più di quelli registrati martedì scorso (464.709): la media dell'ultima settimana è stata di 366.179 casi al giorno. Il numero di pazienti Covid ricoverati negli ospedali del Paese supera inoltre i 30mila (30.189), un livello che non si raggiungeva da aprile 2021 e si avvicina al picco più alto, datato novembre 2020. I nuovi ricoverati in un giorno sono stati 3.842. È invece in costante discesa da una decina di giorni il numero di pazienti in rianimazione, che si assesta a 3.741. Il 20 gennaio il primo ...

