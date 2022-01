Crisi Ucraina, Kiev: «Sventato attacco di un gruppo criminale russo». Mosca dà il via a esercitazioni in Crimea (Di martedì 25 gennaio 2022) L’escalation sembra avviata, e il mondo guarda alla tensione crescente nel timore di un’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, che dal canto suo nega. Kiev afferma in mattinata di aver Sventato un attacco di quello che viene definito un «gruppo criminale» sostenuto dalla Russia. Nel frattempo Mosca, come annunciato dalla flotta nel Mar Nero, ha dato il via a esercitazioni con carri armati in Crimea, territorio formalmente ucraino ma di fatto annesso, a partire dal 2014 e senza il riconoscimento della comunità internazionale, alla Russia. «Gli equipaggi dei tank T-72B3 facenti parte delle unità corazzate del Distretto militare meridionale hanno cominciato un’esercitazione di tiro nel centro di addestramento di Angarsky», si ... Leggi su open.online (Di martedì 25 gennaio 2022) L’escalation sembra avviata, e il mondo guarda alla tensione crescente nel timore di un’invasione dell’da parte della Russia, che dal canto suo nega.afferma in mattinata di averundi quello che viene definito un «» sostenuto dalla Russia. Nel frattempo, come annunciato dalla flotta nel Mar Nero, ha dato il via acon carri armati in, territorio formalmente ucraino ma di fatto annesso, a partire dal 2014 e senza il riconoscimento della comunità internazionale, alla Russia. «Gli equipaggi dei tank T-72B3 facenti parte delle unità corazzate del Distretto militare meridionale hanno cominciato un’esercitazione di tiro nel centro di addestramento di Angarsky», si ...

Link4Universe : Il mondo sta affrontando la peggiore crisi climatica di sempre con danni che rischiano di essere irreversibili e po… - ItaliaViva : C'è un elemento in più tra i fattori esterni: oltre al debito c'è la crisi Ucraina. È assurdo che nessuno ne parli… - SaveChildrenIT : In #Ucraina è necessaria un'azione urgente per prevenire una pericolosa escalation militare che minaccerebbe la vit… - claudiosavonaIT : RT @CiroNappi6: La crisi ucraina si aggrava sempre più e potrebbe sfociare in una guerra su larga scala, c'è bisogno del nuovo PdR, il Capo… - florastr : RT @DonaConzatti: Il rischio della guerra tra #Russie e #Ucraina e la pesante crisi geopolitica ed energetica, richiede un #PresidenteDella… -