Covid, sintomi dopo 6 mesi: lo studio (Di martedì 25 gennaio 2022) Roma, 25 gen. (Adnkronos Salute) - Nel 60% dei casi chi si ammala di Covid è ancora sintomatico a 2 mesi dalla dimissione. La percentuale si riduce a 6 mesi, ma rimane comunque alta, al 40%. I sintomi più frequentemente riportati sono fatica a respirare, debolezza e tosse; seguono dolore toracico, tachicardia, disturbi dell'equilibrio, nausea o febbricola. E' quanto emerge da uno studio osservazionale condotto dalla Pneumologia e Terapia intensiva respiratoria dell'Irccs Policlinico Sant'Orsola di Bologna, diretta da Stefano Nava, recentemente pubblicato su 'Respiration'. Lo studio ha riguardato 100 pazienti curati dall'ambulatorio pneumologico specialistico Post Covid, dopo un ricovero ospedaliero avvenuto durante la prima ondata ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 25 gennaio 2022) Roma, 25 gen. (Adnkronos Salute) - Nel 60% dei casi chi si ammala diè ancora sintomatico a 2dalla dimissione. La percentuale si riduce a 6, ma rimane comunque alta, al 40%. Ipiù frequentemente riportati sono fatica a respirare, debolezza e tosse; seguono dolore toracico, tachicardia, disturbi dell'equilibrio, nausea o febbricola. E' quanto emerge da unoosservazionale condotto dalla Pneumologia e Terapia intensiva respiratoria dell'Irccs Policlinico Sant'Orsola di Bologna, diretta da Stefano Nava, recentemente pubblicato su 'Respiration'. Loha riguardato 100 pazienti curati dall'ambulatorio pneumologico specialistico Postun ricovero ospedaliero avvenuto durante la prima ondata ...

