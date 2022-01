Covid, domande e risposte: "Positivi dopo 10 giorni, quando ripetere il test?" (Di martedì 25 gennaio 2022) Firenze, 25 gennaio 2022 - Continua la rubrica creata dal nostro giornale per rispondere ai dubbi e alle domande dei lettori in merito alle procedure legate al Covid, fra tempistiche dei vaccini, ... Leggi su lanazione (Di martedì 25 gennaio 2022) Firenze, 25 gennaio 2022 - Continua la rubrica creata dal nostro giornale per rispondere ai dubbi e alledei lettori in merito alle procedure legate al, fra tempistiche dei vaccini, ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid domande Autonomi, congedo (non a ore) per i figli in quarantena 327/2022, dà il via libera alla presentazione delle domande per il nuovo congedo a favore dei genitori con figli minori di 14 anni affetti da Covid, in quarantena oppure in Dad, e per i figli ...

Covid, domande e risposte: "Positivi dopo 10 giorni, quando ripetere il test?" Firenze, 25 gennaio 2022 - Continua la rubrica creata dal nostro giornale per rispondere ai dubbi e alle domande dei lettori in merito alle procedure legate al Covid, fra tempistiche dei vaccini, durata delle quarantene e rilascio del 'green pass'. A rispondere ai quesiti è oggi il dottor Massimo ...

Covid, domande e risposte: "Positivi dopo 10 giorni, quando ripetere il test?" - La Nazione

Autonomi, congedo (non a ore) per i figli in quarantena I lavoratori autonomi non possono fruire del «congedo Sars» a ore, ma solo a giorni. Lo precisa l’Inps che dà il via libera alla presentazione ...

