Coronavirus oggi Negli Usa 2 100 vittime in un giorno | record da un anno

Leggi su ilsole24ore

(Di martedì 25 gennaio 2022) Per Coldiretti l'impennata di Omicron ha provocato un crack da 1,5 miliardi per il fatturato di bar, ristoranti, pizzerie e agriturismi dall'inizio dell', rispetto a prima della pandemia nel 2019. Per il generale Francesco Paolo Figliuolo si è arrivati al plateau della curva dei contagi e si sta andando in discesa.