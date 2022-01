Con la pandemia raddoppia l’insonnia: il decalogo dell’Osservatorio Grana Padano (Di martedì 25 gennaio 2022) Con la pandemia sono raddoppiate le persone con problemi legati al sonno. Uno studio dell’Osservatorio Grana Padano ha associato i disturbi del sonno a errate abitudini alimentari e stili di vita e indicato i possibili rimedi. Già nel 2019 un italiano su tre dormiva poco, in particolare gli over 65 ed erano circa 9 milioni gli italiani che non dormivano a sufficienza, faticavano ad addormentarsi o si svegliavano non riposati. La pandemia ha notevolmente peggiorato le cose: lo studio “Lost in Italy” (Lockdown and Life Styles IN ITALY) rileva che vi è stata una sostanziale crescita dei disturbi legati al sonno rispetto al 2019 (più 22%) e i soggetti con un sonno di qualità insoddisfacente sono più che raddoppiati, si parla di oltre 18 milioni d’individui. Dormire poco, ... Leggi su ildenaro (Di martedì 25 gennaio 2022) Con lasonote le persone con problemi legati al sonno. Uno studioha associato i disturbi del sonno a errate abitudini alimentari e stili di vita e indicato i possibili rimedi. Già nel 2019 un italiano su tre dormiva poco, in particolare gli over 65 ed erano circa 9 milioni gli italiani che non dormivano a sufficienza, faticavano ad addormentarsi o si svegliavano non riposati. Laha notevolmente peggiorato le cose: lo studio “Lost in Italy” (Lockdown and Life Styles IN ITALY) rileva che vi è stata una sostanziale crescita dei disturbi legati al sonno rispetto al 2019 (più 22%) e i soggetti con un sonno di qualità insoddisfacente sono più cheti, si parla di oltre 18 milioni d’individui. Dormire poco, ...

