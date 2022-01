Calendario Sport Invernali oggi | orari 25 gennaio | programma | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di martedì 25 gennaio 2022) Una giornata all’insegna dello sci alpino quella che vivremo, martedì 25, dedicata agli. Il Circo Bianco infatti sarà il faro per via del doppio appuntamento a Kronplatz (Italia) e a Schladming (Austria). Sulle nevi italiane sarà di scena la gara di gigante femminile. Grandi attese per i colori azzurri, con Federica Brignone desiderosa di andare a segno su un pendio a lei molto gradito, ma anche il resto della truppa nostrana guidata da Marta Bassino non starà a guardare. Saranno invece i rapid gates i protagonisti della celebre Night Race sulla pista austriaca. Le ambizioni, anche in questo caso, non mancano per i nostri portacolori. Le citazioni sono per Alex Vinatzer e Giuliano Razzoli. Sci alpino, le convocate dell’Italia per le Olimpiadi di Pechino 2022. C’è Sofia ...