Bancomat Pay Vertical Winter Tour fa tappa in 9 località sciistiche (Di martedì 25 gennaio 2022) MILANO (ITALPRESS) – Dopo il successo del Vertical Summer Tour, che ha riunito migliaia di persone sulle spiagge di tutta Italia, è ora in partenza l'”edizione “invernale”, il Bancomat Pay Vertical Winter Tour, che toccherà 9 località sciistiche italiane dislocate dalle Alpi fino agli Appennini per un totale di 19 giorni di puro divertimento sulla neve.La prima tappa è San Martino di Castrozza (TN), 29-30 gennaio, punto di partenza di un format di successo che raggiunge ora quota 21 edizioni (12 invernali e 9 estive) e che, anche in un momento complicato come quello attuale, porta divertimento e relax sulle piste da sci di tutta Italia nel rispetto delle normative di sicurezza: l'organizzazione cura con la massima attenzione questi ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 25 gennaio 2022) MILANO (ITALPRESS) – Dopo il successo delSummer, che ha riunito migliaia di persone sulle spiagge di tutta Italia, è ora in partenza l'”edizione “invernale”, ilPay, che toccherà 9italiane dislocate dalle Alpi fino agli Appennini per un totale di 19 giorni di puro divertimento sulla neve.La primaè San Martino di Castrozza (TN), 29-30 gennaio, punto di partenza di un format di successo che raggiunge ora quota 21 edizioni (12 invernali e 9 estive) e che, anche in un momento complicato come quello attuale, porta divertimento e relax sulle piste da sci di tutta Italia nel rispetto delle normative di sicurezza: l'organizzazione cura con la massima attenzione questi ...

