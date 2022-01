BACK TO SCHOOL: DOPPIO APPUNTAMENTO PER SALUTARE IL REALITY DI NICOLA SAVINO (Di martedì 25 gennaio 2022) DOPPIO APPUNTAMENTO, martedì 25 e mercoledì 26 gennaio in prima serata su Italia 1, con le ultime puntate di “BACK to SCHOOL”, il docu-REALITY condotto da NICOLA SAVINO che fa rifare l’esame di quinta elementare a 25 vip della tv, musica e sport. BACK to SCHOOL – I ripetenti del 25 gennaio Nella penultima puntata di BACK to SCHOOL, i Ripetenti costretti a tornare sui banchi di scuola che si metteranno in gioco saranno: Antonella Elia, Enzo Miccio, Eleonora Pedron, Gianluca Zambrotta e Andrea Zelletta. Inoltre, il “rimandato” Totò Schillaci. BACK to SCHOOL – I ripetenti del 26 gennaio Nell’ultima puntata di BACK to SCHOOL, i ... Leggi su bubinoblog (Di martedì 25 gennaio 2022), martedì 25 e mercoledì 26 gennaio in prima serata su Italia 1, con le ultime puntate di “to”, il docu-condotto dache fa rifare l’esame di quinta elementare a 25 vip della tv, musica e sport.to– I ripetenti del 25 gennaio Nella penultima puntata dito, i Ripetenti costretti a tornare sui banchi di scuola che si metteranno in gioco saranno: Antonella Elia, Enzo Miccio, Eleonora Pedron, Gianluca Zambrotta e Andrea Zelletta. Inoltre, il “rimandato” Totò Schillaci.to– I ripetenti del 26 gennaio Nell’ultima puntata dito, i ...

