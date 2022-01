Tra passato, presente e futuro riparte il “LabOratorio” (Di lunedì 24 gennaio 2022) La stagione dell’Oratorio di San Filippo Neri della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna. Bologna, 24 gennaio 2022 – Oggi, nella sede della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, è stata presentata la stagione dell’Oratorio di San Filippo Neri, che prenderà avvio sabato 29 gennaio, curata dalla Fondazione del Monte insieme a Mismaonda. Tutti gli incontri e gli spettacoli sono a ingresso libero fino a esaurimento posti, con possibilità di prenotazione. Da gennaio a maggio 2022 l’Oratorio ospiterà oltre 35 eventi tra spettacoli, dialoghi, presentazioni di libri, anteprime nazionali e omaggi a grandi protagonisti della cultura italiana. Tanti i temi che saranno affrontati, dall’ambiente alla fantascienza, dall’informazione al mondo dello spettacolo, dal successo dei talent show a quello dei podcast. «La Fondazione del Monte da anni ha aperto il suo bellissimo ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 24 gennaio 2022) La stagione dell’Oratorio di San Filippo Neri della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna. Bologna, 24 gennaio 2022 – Oggi, nella sede della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, è stata presentata la stagione dell’Oratorio di San Filippo Neri, che prenderà avvio sabato 29 gennaio, curata dalla Fondazione del Monte insieme a Mismaonda. Tutti gli incontri e gli spettacoli sono a ingresso libero fino a esaurimento posti, con possibilità di prenotazione. Da gennaio a maggio 2022 l’Oratorio ospiterà oltre 35 eventi tra spettacoli, dialoghi, presentazioni di libri, anteprime nazionali e omaggi a grandi protagonisti della cultura italiana. Tanti i temi che saranno affrontati, dall’ambiente alla fantascienza, dall’informazione al mondo dello spettacolo, dal successo dei talent show a quello dei podcast. «La Fondazione del Monte da anni ha aperto il suo bellissimo ...

