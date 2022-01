TÉMOIGNAGE Mon assistante maternelle a secoué mon bébé qui est mort à 5 mois

Leggi su cityroma

(Di lunedì 24 gennaio 2022) En 2018, Marie a été victime du syndrome du. C’est dans l’émission “La maison dess” diffusée sur France 2 lundi 24 janvier 2022 que la mère de victime est venue raconter sa terrible histoire. En France, entre 400 et 500 nourrissons seraient victimes du syndrome duaussi appelé “SBS”. Cette maltraitance peut entraîner des séquelles neurologiques et/ visuelles mais aussi ladans 20% des cas. C’est malheureusement ce qu’a vécu Marie, une jeune mère de famille en 2018. En effet, alors qu’elle avait laissé sa fille à une, Marie a eu la mauvaise surprise de retrouver sa fille Rose à l’hôpital. “Malheureusement j’ai dû avoir un jour de travail en plus et l’...