Su The Map Report – Plastica monouso, entrate in vigore le nuove regole per il nostro Paese (Di lunedì 24 gennaio 2022) lo riporta The map Report Piatti e bicchieri non biodegradabili e non compostabili, agitatori per bevande, cannucce, aste per i palloncini, contenitori e bicchieri per alimenti e bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi. Sono alcuni degli oggetti di Plastica monouso che a partire dallo scorso 14 gennaio non possono più essere immessi sul mercato italiano. Dopo l’annuncio della scorsa estate, è adesso entrata ufficialmente in vigore in Italia la disposizione, frutto del recepimento della Direttiva europea SUP (single-use plastics) 2019/904, che mette al bando alcuni prodotti usa e getta di uso comune con l’obiettivo di ridurre l’inquinamento da Plastica, soprattutto di mari e oceani.Alcune stime indicano, infatti, che circa l’80% dei rifiuti rinvenuti nelle spiagge europee è ... Leggi su cityroma (Di lunedì 24 gennaio 2022) lo riporta The mapPiatti e bicchieri non biodegradabili e non compostabili, agitatori per bevande, cannucce, aste per i palloncini, contenitori e bicchieri per alimenti e bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi. Sono alcuni degli oggetti diche a partire dallo scorso 14 gennaio non possono più essere immessi sul mercato italiano. Dopo l’annuncio della scorsa estate, è adesso entrata ufficialmente inin Italia la disposizione, frutto del recepimento della Direttiva europea SUP (single-use plastics) 2019/904, che mette al bando alcuni prodotti usa e getta di uso comune con l’obiettivo di ridurre l’inquinamento da, soprattutto di mari e oceani.Alcune stime indicano, infatti, che circa l’80% dei rifiuti rinvenuti nelle spiagge europee è ...

