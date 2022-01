Sparatoria nell' Università di Heidelberg | ferite diverse persone | ignote le motivazioni

(Di lunedì 24 gennaio 2022) C'è stata unain un'di, in Germania, in cui sono state. La polizia locale, comunicando la notizia, ha anche confermato che l'aggressore si è ...

Heidelberg, attentato Germania: "Morto aggressore"/ È terrorismo? Le ragioni alla base ...a 20 anni di detenzione dopo un fallito golpe e attualmente è giudicato anche per il suo ruolo'...Al momento non ci sono dettagli sulle motivazioni, né su quante persone siano state coinvolte nella. Stando alle prime informazioni, l'assalto è avvenuto intorno a mezzogiorno, all'interno ...Spari ad Heidelberg, cosa è successo. Non è ancora del tutto chiara la dinamica della vicenda, dal momento che la sparatoria è avvenuta nella tarda mattinata. Ma l’autore della sparatoria sarebbe uno ...C’è stata una sparatoria in un’Università di Heidelberg, in Germania, in cui sono state ferite diverse persone. La polizia locale, comunicando la notizia, ha anche confermato che l’aggressore si è ucc ...