Sixt - Dal noleggio breve alla mobilità tout court | taxi compresi

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Da noleggiatore etermine a mobility provider a tutto tondo. La trasformazione di- come già anticipato un anno fa con l'introduzione di nuovi servizi, tra cui il sistema di abbonamento auto "all inclusive" flessibile+, e l'offerta di furgoni (in pieno boom dell'e-commerce) - compie un passo in più, cominciando una manovra per espandersi fino ai. Parafrasando la celebre frase, "è il Maas, bellezza". Ovvero, il business si sposta dal sempliceintesa nel senso più ampio, come servizio, appunto. La notizia della nuova possibilità, per ora limitata a Roma, di prenotare unon demand tramite l'appRide, va proprio in questo senso. In sostanza, la compagnia tedesca amplia la sua rete di ...