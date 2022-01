Sci alpino | Coppa del Mondo Kronplatz 2022 | programma | orari | tv | streaming

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Dopo le gare veloci di Cortina d’Ampezzo ladeldi scirimane in territorio dolomitico e si sposta aper il gigante femminile inmartedì 25 gennaio. Sarà l’ultima gara dedicata alle discipline tecniche prima della tanto attesa rassegna olimpica di Pechino, senza dimenticare che nel weekend le donne saranno impegnate in discesa e superG a Garmisch-Partenkirchen. L’Italia è sempre salita sul podio nei quattro eventi disputati sulla “Erta”, tre volte con Marta Bassino e in due occasioni con Federica Brignone, sul gradino più alto nel 2017. Le convocazioni azzurre saranno ufficializzate nelle prossime ore, dovrebbe essere della partita la vincitrice del superG di Cortina Elena Curtoni. Nella classifica di specialità comanda a sorpresa Sara Hector, prima a Courchevel e ...

Verrà dunque messa in atto una strategia conservativa affinché la campionessa olimpica in carica possa difendere il titolo conquistato in discesa a PyeongChang 2018. Di sicuro non sarà al via del ...La fuoriclasse delloazzurro è stata sottoposta ad una risonanza magnetica ad entrambe le ginocchia e ad una Tac le quali hanno evidenziato un trauma distorsivo al ginocchio sinistro, con ...Dopo le gare veloci di Cortina d'Ampezzo la Coppa del Mondo di sci alpino rimane in territorio dolomitico e si sposta a Kronplatz per il gigante femminile in programma martedì 25 gennaio. Sarà l'ultim ...Il programma, gli orari e la diretta tv dello slalom gigante femminile di Kronplatz 2022, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino.