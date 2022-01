Roma | furto all’ex calciatore Gianni Rivera | i ladri provocano un incendio e il colpo va “in fumo”

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Unfinito male quello ai danni di. E’ accaduto nella notte tra sabato e domenica, intorno alle 3.00, a. L’exnascondeva un forziere contenente diversi cimeli calcistici in un locale della Capitale, a pochi passi da Piazza Navona. Al suo interno si trovavano il trofeo Golden Crown, una targa del Milan club, una targa della Lega Nazionale Dilettanti, la maglia del Milan originale di Zlatan Ibrahimovic, oltre a circa 6.350€ in contanti. Ilperò non è finito nel migliore dei modi per iche hanno avuto un imprevisto con l’apertura della cassaforte sottrattagiocatore.: ...

