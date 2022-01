Quirinale diretta. Conte: «Serve altro profilo». Meloni: «No a Mattarella bis, propongo Nordio. Incontro Letta-Salvini nel pomeriggio (Di lunedì 24 gennaio 2022) Quirinale, in diretta le elezioni del nuovo presidente della Repubblica. ORE 13-09 - Si svolgerà «nel pomeriggio» il vertice tra Enrico Letta e Matteo Salvini. Lo si apprende... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 24 gennaio 2022), inle elezioni del nuovo presidente della Repubblica. ORE 13-09 - Si svolgerà «nel» il vertice tra Enricoe Matteo. Lo si apprende...

Advertising

ItaliaViva : ?? Pronti per la 'Diretta #Quirinale '?Da lunedì, tutti i giorni in onda su @radioleopoldait ! - petergomezblog : Quirinale, la diretta – Berlusconi si arrende e rinuncia alla corsa. Dopo il passo indietro Forza Italia e Fdi dico… - ale_dibattista : Tra poco in diretta per parlare di Quirinale con Tomaso Montanari! Collegatevi ?? - FonteUfficiale : corriere: L’elezione del presidente della Repubblica, oggi: la prima votazione per il Quirinale in diretta. Leggi:… - oni_pepper_oni : RT @spinozait: Il voto per il Quirinale in diretta, su @LiveSpinoza -