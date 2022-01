Quasi certa l’uscita Samsung Galaxy S22 il 9 febbraio, noto anche l’orario (Di lunedì 24 gennaio 2022) L’ufficialità manca ancora purtroppo ma l’uscita del Samsung Galaxy S22 dovrebbe concretizzarsi il giorno 9 febbraio. La conferma che l’evento Unpacked sarebbe avvenuto il prossimo mese era arrivata la scorsa settimana dal presidente dell’azienda sud-coreana. Allo stesso modo, tuttavia, non era stata comunicata la data da segnare in calendario per la presentazione. Per fortuna, ora, l’appuntamento sarebbe stato “paparazzato” per un errore accorso in una pagina web del sito Samsung.com. Ricostruiamo la vicenda per capirne di più. Come ci comunica GizChina, alcuni utenti hanno ricevuto sul loro profilo Instagram l’annuncio pubblicitario relativo al primo evento Unpacked 2022. Quest’ultimo li invitava a registrarsi su un form per restare aggiornati sul prossimo hardware. Ebbene, a seguito della ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 24 gennaio 2022) L’ufficialità manca ancora purtroppo madelS22 dovrebbe concretizzarsi il giorno 9. La conferma che l’evento Unpacked sarebbe avvenuto il prossimo mese era arrivata la scorsa settimana dal presidente dell’azienda sud-coreana. Allo stesso modo, tuttavia, non era stata comunicata la data da segnare in calendario per la presentazione. Per fortuna, ora, l’appuntamento sarebbe stato “paparazzato” per un errore accorso in una pagina web del sito.com. Ricostruiamo la vicenda per capirne di più. Come ci comunica GizChina, alcuni utenti hanno ricevuto sul loro profilo Instagram l’annuncio pubblicitario relativo al primo evento Unpacked 2022. Quest’ultimo li invitava a registrarsi su un form per restare aggiornati sul prossimo hardware. Ebbene, a seguito della ...

ailgamar : Rivedrei la dicitura grandi elettori riservandola solo ad una esigua cerchia. Per gli altri starei su elettori o e… - gr__1997 : @stefprest @berlusconi Venerdì sera a 'propaganda live' l'intervista a Sgarbi, rilassato e sorridente quasi simpati… - o_rebelot : #jessvip #jeru per Nat: te lo dico da quasi coetanea, smettila di concorrere con la carne fresca che a una certa pu… - CiaoGrosso : RT @molumbe: Chi c’è dietro Draghi che sembra che i nostri politici ne abbiano paura? Non viene quasi mai attaccato direttamente e se accad… - Sweenytapi : RT @molumbe: Chi c’è dietro Draghi che sembra che i nostri politici ne abbiano paura? Non viene quasi mai attaccato direttamente e se accad… -