Papa Francesco dona a Messi maglia Ath. Vaticana autografata

È una dedica che è una "benedizione" quella che Papa Francesco ha scritto, lo scorso mercoledì 12 dicembre, per Lionel Messi su una maglietta di Athletica Vaticana. E a consegnare a Messi la maglietta ...

