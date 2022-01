Morto Flavio Carboni | condannato per il crac del Banco Ambrosiano

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Èa Roma, oggi 24 gennaio,(nella foto sopra), il faccendiere al centro di molte trame oscure che hanno destabilizzato l’Italia nel corso di decenni.aveva compiuto 90 anni da pochi giorni. Secondo quanto riportano le agenzie di stampa, avrebbe avuto un infarto letale nel corso della notte. Il nome diè rimasto legato a vicende buie della recente storia italiana come ildelVeneto. Ma non solo. Anche la misteriosa morte di Roberto Calvi (in alto a destra nella foto sopra), presidente del. E gli intrighi eversivi per molti anni portati avanti dalla loggia massonica deviata P2, facente capo a Licio Gelli (in basso a destra nella foto ...

