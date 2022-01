Milan e Atalanta assist all’Inter: O.k. il Napoli (Di lunedì 24 gennaio 2022) Milan e Atalanta assist all’Inter. Le squadre di Pioli e Gasperini non riescono a battere Juventus e Lazio e così l’Inter allunga in classifica. La squadra di Simone Inzaghi sul filo di lana prevale sull’ottimo Venezia di Paolo Zanetti. Dzeko regala solo al 90? un’altra vittoria ai nerazzurri, che iniziano a mettere l’ipoteca sul secondo tricolore di fila. Bene anche il Napoli di Spalletti che sovrasta la Salernitana di Colantuono e tiene ancora vive le speranze di poter contendere lo scudetto all’Inter. In coda vince solamente lo Spezia di Thiago Motta alla terza vittoria in quattro gare. Milan e Atalanta assist all’Inter: Dzeko regala la vittoria a Simone Inzaghi La squadra di Simone Inzaghi guadagna altri due ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 24 gennaio 2022). Le squadre di Pioli e Gasperini non riescono a battere Juventus e Lazio e così l’Inter allunga in classifica. La squadra di Simone Inzaghi sul filo di lana prevale sull’ottimo Venezia di Paolo Zanetti. Dzeko regala solo al 90? un’altra vittoria ai nerazzurri, che iniziano a mettere l’ipoteca sul secondo tricolore di fila. Bene anche ildi Spalletti che sovrasta la Salernitana di Colantuono e tiene ancora vive le speranze di poter contendere lo scudetto. In coda vince solamente lo Spezia di Thiago Motta alla terza vittoria in quattro gare.: Dzeko regala la vittoria a Simone Inzaghi La squadra di Simone Inzaghi guadagna altri due ...

Advertising

Atalanta_BC : ?? @mmoralezoficial per @germandenis1981 ed è subito nostalgia #Denis' winning #GoaloftheDay vs Milan in 2015! ??… - AlfonsoFofo60 : RT @Torrenapoli1: L’#Inter grazie a Inzaghi, Chala e Dzeko,solida ha gli stessi punti dello scorso anno #Atalanta e #Milan pure #Allegri fa… - andrebazzi : Partite chiave 24°-26° giornata Sabato 5 febbraio h 18:00 Inter-Milan Sabato 5 febbraio h 20:45 Fiorentina-Lazio S… - MikiG78 : RT @Fanoste23: @iamlazarperovic Secondo questa analisi é chiaro che allegri può allenare solamente squadre con campioni che hanno la giocat… - Ryuuji110403 : RT @NumerINTERi: #Milan e #Juventus sono due squadre da quarto/quinto posto. #Atalanta e #Napoli nettamente più forti. #Inter altra categ… -